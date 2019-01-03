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Minibüste uyuyan üniversite öğrencisine taciz davasında sanığa 5 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:12 | Son Güncelleme

TUZLA'da 15 Mayıs 2018 tarihinde okula gitmek için bindiği minibüste uyuya kalan üniversite öğrencisi K.B.'ye (21) yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.Ö.T.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da 15 Mayıs 2018 tarihinde okula gitmek için bindiği minibüste uyuya kalan üniversite öğrencisi K.B.'ye (21) yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.Ö.T. hakkında açılan davanın karar duruşması İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanığı, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

A.Ö.T. hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan açılan davanın ilk duruşması 26 Haziran 2018 tarihinde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan A.Ö.T., ilk duruşmada, olay tarihinde olayın geçtiği minibüsü binerek arka koltukta oturduğunu, sağındaki ve solundaki yolcuların uyuya kaldığını belirterek, "Ancak müştekinin yanımda oturup oturmadığını hatırlamıyorum. Ben kollarımı önüme doğru bağlayarak oturdum. Ancak bir süre sonra solumda oturan bayan bana bağırmaya başladı. Çantasını bana doğru fırlattı. Ben müştekinin iddia ettiği şekilde bir şey yapmış olsam o kalabalıkta mutlaka biri görürdü ve müdahale ederlerdi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

'BAĞIRARAK ÇANTAMI ALDIM VE SANIĞA VURDUM'

Aynı duruşmada dinlenen müşteki K.B. de olay anını anlattı. Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen K.B., o gün okula gitmek için minibüse bindiğini belirterek, "Minibüste en arkada bulunan dörtlü koltuğun sol cam tarafında oturdum. Sanık yanımdaki koltukta oturdu. Sınavlarım olduğu için uyuya kaldım. Uyandığımda sanığın bir elinin pantolonumun üzerinde olduğunu fark ettim. Bağırarak çantamı aldım ve sanığa vurdum. Minibüsteki yolcular sanığa müdahale ettiler. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma söz konusu değildir. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 5 YIL CEZA ALDI

Mahkeme, geçtiğimiz günlerde yaptığı karar duruşmasında sanığı, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

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