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Minibüste yaşayan adam ısınmak için yaktığı tüpten zehirlenerek hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da bir minibüsün içinde yaşayan evsiz adam, gece ısınmak için yaktığı tüpün sönmesiyle sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi’nde bir minibüste yaşayan 60 yaşındaki Metin Özkan, gece hem ısınmak için hem de çay koymak için tüp yaptı.

Gaziosmanpaşa’da bir minibüsün içinde yaşayan evsiz adam, gece ısınmak için yaktığı tüpün sönmesiyle sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi’nde bir minibüste yaşayan 60 yaşındaki Metin Özkan, gece hem ısınmak için hem de çay koymak için tüp yaptı. Uykuya dalan evsiz adam yaktığı tüpün bilinmeyen bir nedenle sönmesi üzerine zehirlendi. Etraftaki esnafın işlerini yaparak geçinen adamı uyandırmak için cama vuran esnaf, Özkan’ın hareket etmediğini fark etti. Özkan’ın nabzını kontrol eden esnaf nabız olmadığını anlayınca 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrol edilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine Özkan’ın 2 oğlu da olay yerine geldi. İddiaya göre, Özkan çocuklarıyla arasında dargınlık olduğu için arabada yaşıyordu.

“Yatarken hava soğuk ne olacak ki arabanın içinde”
Evsiz adamı birkaç senedir tanıdığını söyleyen çevredeki esnaftan Hasan Ekşi, “Buralarda ona buna yardım ediyordu. Getir götür işleri yapıyordu. Gece arabanın içinde yatıyordu sürekli. Arabada yatarken ufak tüpe çay koymuş, herhalde o arada uyudu. Çay taşınca demek ki tüp söndü. 1-2 tane genç var oğluymuş galiba. Ben tanımıyorum. Isınmak için de yakıyordu. Yatarken hava soğuk ne olacak ki arabanın içinde” dedi.

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