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Minibüsteki bozuk paraları çalan hırsız kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Kadıköy’de bir şahıs, peronda park halinde bulunan minibüsün kapısını açarak içerisindeki bozuk paraları çaldı.

Kadıköy’de bir şahıs, peronda park halinde bulunan minibüsün kapısını açarak içerisindeki bozuk paraları çaldı. Şahsın soğukkanlı bir şekilde paraları çaldığı anlar minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü Kadıköy’deki minibüs peronlarında saat 13.30 sıralarında yaşandı. Kadıköy - Kartal hattında minibüs şoförü olan Tamer Akyüz, aracını Kadıköy’deki minibüs peronuna park edip yakındaki bir ayakkabı boyacısının yanına gitti. O esnada minibüsü gözüne kestiren bir şahıs, minibüsün kapısını açarak içerisindeki bozuk paraları avuçlayarak cebine attı. Ardından hırsız minibüsün kapısını kapatarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın minibüsteki bozuk paraları çalma anları aracın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Olay hakkında konuşan ve daha öncesinde de arkadaşlarının başına bu gibi olayların geldiğini belirten minibüs şoförü Tamer Akyüz; “Kadıköy’e geldim aracımı perona yanaştırdım. Boyacı vardı ayakkabı boyacısı onun yanına gittim. 10 metre ilerisi araba da hemen arkamda. O anda demek ki araçları boşluğu takip ediyordu. Geri döndüğümde almıştı. Aracın güvenlik kamerasından kayıtları çıkarttık. 50 - 55 yaşlarında bir bey geliyor bakıyor, bozuk paralarımı çalıyor kapıyı kapatıyor hiçbir şey olmamış gibi gidiyor.” dedi.

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