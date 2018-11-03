MİNİBÜSTEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA

*Ellerinde sopalar bulunan iki kişi, minibüsü durdurarak araca ve şoföre sopalarla saldırdı.

*Minibüsün içerisine de dalan şüpheliler, yolcuların arasında şoförü yumruklayarak feci şekilde dövdü.

İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy'de, yol kenarına park ettikleri otomobillerini sürten yolcu dolu minibüsün şoförüne iki kişinin sopalarla saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı. Darp raporu alan minibüs şoförü görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak saldıran iki kişiden şikayetçi oldu.

Olay, 11 Eylül günü Soğanlık Mahallesi'nde bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 4291 plakalı hatlı minibüsüyle seyir halinde olan Şemsettin Ö., yol kenarında park halindeki 34 LG 8303 plakalı otomobile yandan sürttü. Bunun üzerine Şemsettin Ö. ile park halindeki otomobilin sahipleri iki kişi arasında önce tartışma ardından kavga yaşandı. Yolcuların araya girmesiyle kavga yatıştırılınca minibüs şoförü yoluna devam etti. Aynı güzergahtan yolcu ile tekrar dönen minibüs şoförünün önü aynı iki kişi tarafından kesildi. Ellerinde sopalar bulunan iki kişi, minibüsü durdurarak araca ve şoföre sopalarla saldırdı. Minibüsün içerisine de dalan şüpheliler, yolcuların arasında şoförü yumruklayarak feci şekilde dövdü.

Bütün bu yaşananlar saniye saniye minibüsün kamerasına yansıdı. Minibüs şoförü kamera kayıtları ve hastaneden darp raporu da yanına alarak savcılığa şikayet başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüsün güvenlik kamera görüntüleri

-Minibüs içerisindeki yolcular

-Minibüs şoförü ile otomobil sahipleri arasında yaşanan tartışma

-Yolcuların araya girmesi

-Yolcular arasında yaşanan panik

-Tekrar döndüğünde iki kişinin minibüsçüye sopa ve yumruklarla saldırması

-Şüphelilerden birinin minibüse dalarak şoföre yumruklarla saldırması

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