Minibüsteki kadının ellerini bağlayıp tacize kalkışmıştı! Dolandırıcılığı da ortaya çıktı... 'Paraları keyifle yiyoruz' paylaşımı

Sakarya'da Pazartesi gecesi 00.30 sıralarında yaşanan olayda, üniversite okuduğu İstanbul'dan geldikten sonra aile evine gitmek isteyen 21 yaşındaki M.K. isimli genç kız, Adapazarı Gar Meydanı'ndan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere bindi. Genç kızın tek yolcu olarak bulunduğu minibüste sürücü S.S.Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Genç kızı plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etti.

Sürücüye tepki vermesi neticesinde minibüsten kurtulan genç kızın ailesine duruma anlatması sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Harekete geçen polis ekipleri olaydan yaklaşık 20 saat sonra Adapazarı ilçesi Orta Garaj mevkiinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydının bulunduğu cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen şüpheli gerçekleştirdiği suçu itiraf ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli ‘nitelikli cinsel suçu tam olarak gerçekleşmemiş saldırıya teşebbüs’, ‘cebir’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAMİLE KADINI DOLANDIRMIŞ

Öte yandan sapık sürücünün dolandırıcı olduğu da ortaya çıktı. 20 Mart 2020'de tutuklanan tacizcinin 2 ay sonra serbest kaldığı ve 17 Haziran'da ise bu kez Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde yaşayan ve hamile olan N.Ü.'yü, yine kendisini savcı olarak tanıtıp 270 bin TL dolandırdığı belirlendi.

Bununla da yetinmeyen ve yaptığı dolandırıcılığı sosyal medya hesabından "Hamile kadını 230 bin TL dolandırdım, eşimle keyifle yiyoruz" diye anlatan tacizcinin ikinci kez yakalandığı, 30 bin lirasıyla borçlarını ödediği paranın 240 bin TL'sinin de kardeşinin evinde bulunduğu öğrenildi.