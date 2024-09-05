Minibüsteki kadınlar fark etti, İranlı sapığın telefonundan arşiv çıktı: "Milletin dudağını çekmiş, orasını burasını çekmiş"

İstanbul'daki bir minibüste sapık rezaleti yaşandı. İran uyruklu bir adam binmiş olduğu dolmuşta kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı. Dolmuştakilerin müdahalesiyle elinden telefonu alınan sapığın adeta arşivi olduğu ortaya çıKtı.

SAPIĞIN TELEFONUNDAN ARŞİV ÇIKTI

Kadınlar tarafından telefonuna bakılan şahsın arşivinden ise başka kadınlara ait cinsel içerikli fotoğraf ve videolar çıktı.

Bir anda sosyal medyada gündem olan görüntülerde, kendisini çektiğini fark eden ve adamın telefonunu alan kadın gördükleri karşısında şaşkına döndü.

"NELER VAR YA! HERKESİ ÇEKMİŞ"

Söz konusu videoda genç kadın telefondaki iğrenç arşivi gösterirken "Bir abla fark edip söyledi, Allah razı olsun. Neler var ya neler! Herkesi çekmiş. Milletin dudağını çekmiş, orasını burasını çekmiş" dediği duyuluyor.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın sonrasında ise binmiş olduğu dolmuşta kadınların fotoğraf ve videolarını çeken İran uyruklu sapık, polisler tarafından gözaltına alındı.