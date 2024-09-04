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  4. Minibüsteki vatandaşlar fark etti! Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahsa tepki yağdı

Minibüsteki vatandaşlar fark etti! Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahsa tepki yağdı

04.09.2024 19:13
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İstanbul'da minibüste kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahsa vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyada yer alan videoda şahsın telefonunda çok sayıda kadının fotoğrafının olduğu görüldü.

Minibüsteki vatandaşlar fark etti! Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahsa tepki yağdı

İstanbul'da bir minibüste vatandaşlar, yabancı uyruklu bir kişinin kadınların fotoğrafını çektiğini fark etti.

"HERKESİ ÇEKMİŞ"

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, vatandaşlar şahsa büyük tepki gösterdi. Fotoğrafının çekildiğini ifade eden bir kadın, "Abla uyardı beni. Ben fark etmedim bile. Herkesin fotoğrafını çekmiş. Milletin dudağını çekmiş" ifadelerini kullandı.

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Başka bir kadının ise "Ben gördüm onu çekerken, benim önümdeydi" sözleri dikkat çekti.

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Şahsın telefonundan çok sayıda kadının gizlice çektiği fotoğraflarının yanı sıra cinsel içerikli fotoğraf ve videolar da çıktı.

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