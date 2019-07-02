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Minibüsteki yankesicilik güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 16:00 | Son Güncelleme

 - BURSA'da, minibüste M.A.'nın cebinden 2 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çalan S.E., güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali tespit edilip, yakalandı.

Minibüsteki yankesicilik güvenlik kamerasında

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da, minibüste M.A.'nın cebinden 2 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çalan S.E., güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali tespit edilip, yakalandı.
Olay, bu sabah, Osmangazi ilçesi Hipodrom hattında çalışan yolcu minibüsünde meydana geldi. Minibüse binen M.A. (55), bankadan çektiği 2 bin lirasının cebinden çalındığını fark etti. M.A. aracın güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise giderek şikayetçi oldu.
Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin S.E. (39) olduğunu tespit etti. Şüpheli, belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.E.'nin üzerinde bulunan 2 bin lira ise M.A.'ya teslim edildi.
Bu arada kamera kayıtlarında, M.A.'nın araç içinde parasını saydığı, arkasında oturan hırsızın bu sırada ellerini ovuşturduğu, sonra M.A.'nın cebine koyduğu parayı el çabukluğuyla çekip aldığı, bu sırada yere düşürdüğü paraları topladığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Minibüsteki yankesicilik güvenlik kamerasındaMinibüsteki yankesicilik güvenlik kamerasındaMinibüsteki yankesicilik güvenlik kamerasında

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