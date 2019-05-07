MİNİBÜSTEN 110 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA

*Başakşehir'de minibüsün içinden toplan değeri 110 bin lirayı bulan altın eşya çalan şüpheli yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Başakşehir'de yol kenarına park edilen bir minibüsün içinden toplam değeri 110 bin lirayı bulan ziynet eşyası, para ve cep telefonunu çalan şüpheli Yalçın Ş.(36) polis tarafından yakalandı. Hırsızlıktan, gaspa, uyuşturucu bulundurmaktan tehdide bir çok suçlamayla daha önceden gözaltına alındığı tespit edilen Yalçın Ş.'nin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

MİNİBÜSÜN İÇİNDEN 110 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI VE PARA ÇALINMIŞTI

Kayabaşı mahallesinde polise başvuran Y.K. yol kenarına park ettiği minibüsüne geri döndüğünde, aracının camının kırıldığını ve içinde bulunanların çalındığını ihbar etti. Mağdur Y.K. aracın içinde bulunan 1 adet bilezik, 1 adet altın kolye, 1 adet altın künye, 5 adet Cumhuriyet altını, 8 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın, 4 adet altın yüzük ile 5 bin lira nakit para ve cep telefonunun çalındığını belirtirken toplam zararının 110 bin lira olduğunu söyledi.