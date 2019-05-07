MİNİBÜSTEN 110 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA

*Başakşehir'de minibüsün içinden toplan değeri 110 bin lirayı bulan altın eşya çalan şüpheli yakalandı.
Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Başakşehir'de yol kenarına park edilen bir minibüsün içinden toplam değeri 110 bin lirayı bulan ziynet eşyası, para ve cep telefonunu çalan şüpheli Yalçın Ş.(36) polis tarafından yakalandı. Hırsızlıktan, gaspa, uyuşturucu bulundurmaktan tehdide bir çok suçlamayla daha önceden gözaltına alındığı tespit edilen Yalçın Ş.'nin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
MİNİBÜSÜN İÇİNDEN 110 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI VE PARA ÇALINMIŞTI
Kayabaşı mahallesinde polise başvuran Y.K. yol kenarına park ettiği minibüsüne geri döndüğünde, aracının camının kırıldığını ve içinde bulunanların çalındığını ihbar etti. Mağdur Y.K. aracın içinde bulunan 1 adet bilezik, 1 adet altın kolye, 1 adet altın künye, 5 adet Cumhuriyet altını, 8 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın, 4 adet altın yüzük ile 5 bin lira nakit para ve cep telefonunun çalındığını belirtirken toplam zararının 110 bin lira olduğunu söyledi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık olayının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde başka bir araçla minibüsün yanına gelen 3 şüphelinin, aracın sağ ön camını kırarak, kapısını açtıkları ve içerde bulduklarını çaldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiğini tespit ettikleri Yalçın Ş.'yi gözaltına aldı.
ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Şüphelinin daha önceden 3 kez otodan hırsızlık, 2 kez evden hırsızlık, 3 kez mala zarar verme, 4 kez kasten yaralama, 2 kez açıktan hırsızlık, 1 kez oto hırsızlığı, 1 kez güveni kötüye kullanmak, 1 kez trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 1 kez yağma, 2 kez hakaret, 1 kez uyuşturucu bulundurmak, 2 kez tehdit 1 kez de dolandırıcılık suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi.
TUTUKLANDI
Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin minibüs hırsızlığının yanı sıra 4 Nisan 2019 tarihinde mağdur Y.K.'ya ait araçtan yapılan hırsızlık olayı ve Mağdur Y.G.'nin 5 Mayıs 2019 tarihinde otomobilinin plakalarının çalınma olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yalçın Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Yalçın Ş.'ye yardım ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Hırsızlık anına ilişkin görüntüler
(AKTÜEL)
-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
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