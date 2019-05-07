HABER

MİNİBÜSTEN 110 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

*Başakşehir'de minibüsün içinden toplan değeri 110 bin lirayı bulan altın eşya çalan şüpheli yakalandı.

*Başakşehir'de minibüsün içinden toplan değeri 110 bin lirayı bulan altın eşya çalan şüpheli yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Başakşehir'de yol kenarına park edilen bir minibüsün içinden toplam değeri 110 bin lirayı bulan ziynet eşyası, para ve cep telefonunu çalan şüpheli Yalçın Ş.(36) polis tarafından yakalandı. Hırsızlıktan, gaspa, uyuşturucu bulundurmaktan tehdide bir çok suçlamayla daha önceden gözaltına alındığı tespit edilen Yalçın Ş.'nin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

MİNİBÜSÜN İÇİNDEN 110 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI VE PARA ÇALINMIŞTI
Kayabaşı mahallesinde polise başvuran Y.K. yol kenarına park ettiği minibüsüne geri döndüğünde, aracının camının kırıldığını ve içinde bulunanların çalındığını ihbar etti. Mağdur Y.K. aracın içinde bulunan 1 adet bilezik, 1 adet altın kolye, 1 adet altın künye, 5 adet Cumhuriyet altını, 8 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın, 4 adet altın yüzük ile 5 bin lira nakit para ve cep telefonunun çalındığını belirtirken toplam zararının 110 bin lira olduğunu söyledi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık olayının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde başka bir araçla minibüsün yanına gelen 3 şüphelinin, aracın sağ ön camını kırarak, kapısını açtıkları ve içerde bulduklarını çaldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiğini tespit ettikleri Yalçın Ş.'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Şüphelinin daha önceden 3 kez otodan hırsızlık, 2 kez evden hırsızlık, 3 kez mala zarar verme, 4 kez kasten yaralama, 2 kez açıktan hırsızlık, 1 kez oto hırsızlığı, 1 kez güveni kötüye kullanmak, 1 kez trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 1 kez yağma, 2 kez hakaret, 1 kez uyuşturucu bulundurmak, 2 kez tehdit 1 kez de dolandırıcılık suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi.

TUTUKLANDI
Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin minibüs hırsızlığının yanı sıra 4 Nisan 2019 tarihinde mağdur Y.K.'ya ait araçtan yapılan hırsızlık olayı ve Mağdur Y.G.'nin 5 Mayıs 2019 tarihinde otomobilinin plakalarının çalınma olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yalçın Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Yalçın Ş.'ye yardım ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Hırsızlık anına ilişkin görüntüler
(AKTÜEL)
-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Kimya profesörü mezun olduğu okullarda yıllar sonra ders verdiKimya profesörü mezun olduğu okullarda yıllar sonra ders verdi
Göçerlerin zorlu Ramazan mesaisi başladıGöçerlerin zorlu Ramazan mesaisi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.