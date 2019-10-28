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Minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

NİĞDE’de polisin durdurduğu minübüste 31 kaçak göçmen yakalandı.

Minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de polisin durdurduğu minübüste 31 kaçak göçmen yakalandı.
Niğde-Adana karayolu Eminlik gişelerinde uygulama yapan emniyet müdürlüğü ekipleri, B.Ö. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 16'sı Afgan, 15'i Pakistanlı toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü B.Ö. gözaltına alınırken, Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülen kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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