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Minibüsten ateş açıp kaçtılar: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 00:23 | Son Güncelleme

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.Olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Minibüsten ateş açıp kaçtılar: 1 yaralı

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Öğretmenevi önünde kaldırım üzerinde bekleyen H.D. (40) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir minibüs içerisinden açılan ateş sonucunda bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Minibüsten ateş açıp kaçtılar: 1 yaralı

Minibüsten ateş açıp kaçtılar: 1 yaralı

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