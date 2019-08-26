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Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Kocaaeli’nin Gölcük ilçesinde bindiği minibüsün açık olan kapısından düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nafiye Şahin (43) toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ Kocaaeli’nin Gölcük ilçesinde bindiği minibüsün açık olan kapısından düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nafiye Şahin (43) toprağa verildi. Şahin'in cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Lütfiye Mahallesi’ne getirilen cenaze, burada bulunan evde helallik alındıktan sonra Lütfiye Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lütfiye Mezarlığı’nda toprağa verildi. 'İNSANLARI DÜŞÜNEN YOK' Yaşanan olayı anlatan Nafiye Şahin’in eniştesi Şükrü Güven, “Rahmetli 100 metre ileride arabaya biniyor. Parayı şoföre uzattıktan sonra şoför tam gaz gaza basıyor. Bu arabalarda sürekli yolcular tıka basa dolu ve kapılar da sonuna kadar açık. Yahu sen bir can taşıyorsun. Sen önce ondan sorumlusun. Ama şoför arkadaşlar bunun bilincinde değil. Yeter ki birkaç kişi daha fazla binsin. Onlar biraz daha fazla para kazansın. İnsanları düşünen yok. Buna yetkililerin müdahale etmesi lazım. Nafiye parayı verdikten sonra şoför gazlamış. O arabaların kapılarının yanında koruma falan da yok. Tutacak bir demir yok. Dengeyi kaybedince kafa üzeri yere çakılmış. Yazık, günah bu insanlara. Müdahale edilsin artık” dedi. 'KAPILARI AÇIK GİDİYORLAR' Köyde benzer kazaların daha önce de yaşandığını söyleyen Güven, “Bu köyde daha önce bu tür kazalar olmuş ancak bu arkadaşlar kimseyi umursamamışlar. Arabalar tıklım tıklım gidip geliyor. Duraklarda durmuyor. Kapıları açık gidiyor. İnsanların can güvenliğini hiçe sayıyorlar. Defalarca uyarılmış ama bir şey yapılmamış. Normalde bu köyün 2 tane hatlı arabası olması gerekiyor. Fakat başka köylerin hattı ile burada servis yapıyorlar. Bu insanlar o kadar tepki gösteriyor ama kimse umursamıyor. Burada sonuçta bir can alındı. Yetkililer artık müdahale etsin. Başka canlar alınmasın” diye konuştu.

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