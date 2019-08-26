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Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:24 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Nafiye Şahin'in minibüsten düşerek ölümünün ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Ahmet Şişman tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Nafiye Şahin'in minibüsten düşerek ölümünün ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Ahmet Şişman tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

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