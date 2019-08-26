Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede (3)

S\u00dcR\u00dcC\u00dc TUTUKLANDI\nNafiye \u015eahin'in minib\u00fcsten d\u00fc\u015ferek \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan G\u00f6lc\u00fck Adliyesi'ne sevk edilen s\u00fcr\u00fcc\u00fc Ahmet \u015ei\u015fman tutuklanarak Kand\u0131ra Cezaevi'ne g\u00f6nderildi. Evi ta\u015f ya\u011fmuruna tuttular! 250 ki\u015finin elinden zor ald\u0131larBal\u0131kesir Avlu, T\u00fcrkiye\u2019de bir ilke ev sahipli\u011fi yapt\u0131A\u011fr\u0131 Da\u011f\u0131'na t\u0131rman\u0131p, Van G\u00f6l\u00fc'ne dikkat \u00e7ektiler
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