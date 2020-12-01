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  4. Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise ilginç tepki

Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise ilginç tepki

01.12.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla trafik polisleri tarafından Esenyurt’ta yapılan uygulamada, minibüsten aşağıya inmesi istenen fazla yolcu, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araba var zaten" diyerek polise tepki gösterdi.Korona virüs salgınını önleme amacıyla Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Ekipleri tarafından Esenyurt E-5 yan yol üzerinde toplu taşıma araçlarına yönelik fazla yolcu uygulaması gerçekleştirildi.

Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla trafik polisleri tarafından Esenyurt’ta yapılan uygulamada, minibüsten aşağıya inmesi istenen fazla yolcu, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araba var zaten" diyerek polise tepki gösterdi.
Korona virüs salgınını önleme amacıyla Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Ekipleri tarafından Esenyurt E-5 yan yol üzerinde toplu taşıma araçlarına yönelik fazla yolcu uygulaması gerçekleştirildi. Belediye otobüsleri dahil tüm araçlarda kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Ekiplerin durdurduğu bir minibüste ayakta fazladan olan yolcuların inmesi istendi. Yolculardan birisi inerken polis ilginç şekilde tepki göstererek, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araç var" dedi. Yolcu, "Sağlık şartları var ama araçları çoğaltsınlar" dedi.

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