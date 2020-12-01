Minibüsten indirilen yolcudan polise ilginç tepki: Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey

Koronavirüs salgınını önleme amacıyla Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Ekipleri tarafından Esenyurt E-5 yan yol üzerinde toplu taşıma araçlarına yönelik fazla yolcu uygulaması gerçekleştirildi.

Belediye otobüsleri dahil tüm araçlarda kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Ekiplerin durdurduğu bir minibüste ayakta fazladan olan yolcuların inmesi istendi.

İLGİNÇ TEPKİ

Yolculardan birisi inerken polis ilginç şekilde tepki göstererek, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araç var" dedi. Yolcu, "Sağlık şartları var ama araçları çoğaltsınlar" dedi.

