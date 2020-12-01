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  4. Minibüsten indirilen yolcudan polise ilginç tepki: Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey

Minibüsten indirilen yolcudan polise ilginç tepki: Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey

01.12.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüs salgınını önleme amacıyla trafik polisleri tarafından Esenyurt'ta yapılan uygulamada, minibüsten aşağıya inmesi istenen fazla yolcu, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araba var zaten" diyerek polise tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınını önleme amacıyla Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Ekipleri tarafından Esenyurt E-5 yan yol üzerinde toplu taşıma araçlarına yönelik fazla yolcu uygulaması gerçekleştirildi.

Belediye otobüsleri dahil tüm araçlarda kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Ekiplerin durdurduğu bir minibüste ayakta fazladan olan yolcuların inmesi istendi.

İLGİNÇ TEPKİ

Yolculardan birisi inerken polis ilginç şekilde tepki göstererek, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araç var" dedi. Yolcu, "Sağlık şartları var ama araçları çoğaltsınlar" dedi.

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