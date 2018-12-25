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Minibüsten inerken düşen Elif, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 11:17 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de Elif Acu (23), yolculuk ettiği minibüsten, mide bulantısı nedeniye inmek istediği sırada düştü.

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de Elif Acu (23), yolculuk ettiği minibüsten, mide bulantısı nedeniye inmek istediği sırada düştü. Kafasını asfalt zemine çarpan Acu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün D-400 karayolu Çona köyü mevkiinde meydana geldi. Elif Acu, Bahçe ilçesinden şehir merkezine giden H.K.'nin kullandığı minibüse bindi. Minibüsün arka koltuğuna oturan Acu, bir süre sonra mide bulantısı yaşamaya başladı, araçtan inmek istedi. Ancak, Acu, sürücüsünün sağa çekerek, durdurduğu minibüsün açılan sürgülü kapısından dengesini kaybederek asfalt zemnine düştü. Hemen ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Elif Acu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ VE BİR YOLCU GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili araç sürücüsü H.K. ve yolculardan H.K.Y. gözaltına alındı. Yolcunun gözaltına alınma nedeni henüz açıklanmazken, jandarma tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor. Elif Acu'nun cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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