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Minibüsü yakılan şoförden teröre tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da PKK yandaşlarınca minibüsü ateşe verilen S.B: - "Minibüsten herkesi indirdikten sonra aracın içine üç molotofkokteyli attılar. Ekmek teknemi kaybettim. Neden aracımızı yaktılar bilmiyorum. Herkesi huzursuz ediyorlar" - "Zararı gören en çok bölge insanı oluyor. Araçta çocuklar ve kadınlar vardı. Hepsi çok korktu"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta terör örgütü PKK yandaşlarınca minibüsü ateşe verilen S.B, "Minibüsten herkesi indirdikten sonra aracın içine üç molotofkokteyli attılar. Ekmek teknemi kaybettim. Neden aracımızı yaktılar bilmiyorum. Herkesi huzursuz ediyorlar." dedi.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 4 gün önce PKK yandaşlarınca minibüsü yakılan S.B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolcularıyla seyir halindeyken bir anda aracın önünün kesildiğini, yüzleri maskeli grupta silah ve molotofkokteyllerinin bulunduğunu söyledi.

Yolcularla çok korktuklarını ve tedirgin olduklarını belirten S.B, PKK yandaşlarının kadın ve çocukların da bulunduğu yolcuları araçtan indirerek aracı ateşe verdiklerini anlattı.

"Minibüsten herkesi indirdikten sonra aracın içine üç molotofkokteyli attılar. Ekmek teknemi kaybettim. Neden aracımızı yaktılar bilmiyorum. Herkesi huzursuz ediyorlar. Zararı gören en çok bölge insanı oluyor. Araçta çocuklar ve kadınlar vardı. Hepsi çok korktu." diyen S.B, ekmek teknesini kaybettiğini, evine ekmek götüremediğini ifade etti.

Terör örgütünün en büyük zararı Kürtlere verdiğine dikkati çeken S.B, şöyle konuştu:

"Kayyum zamanında hiç böyle olaylar olmuyordu. Biz rahattık. Rahat rahat çalışabiliyorduk. Bir anda böyle olaylar oldu. Herkes rahatsız olmaya başladı. Bunların yaptığı yanlıştır. Yolcular, aracın içinde yanabilirdi. O zaman ne yapardık, bilemiyorum. Diyarbakırlıyım, Kürt'üm. Örgüt lehine slogan atıyorlardı. Sürekli havaya silah sıkıyorlardı.

Böyle yaparak bölge insanına zarar veriyorlar. Aracımın yeni bakımını yapmıştım. Daha borcunu ödememiştim. Aracım yandı. İşsiz kaldım. Psikolojim bozuldu."

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Diyarbakır kundaklama minibüs teröre tepki

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