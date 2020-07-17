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  4. Minibüsün 5 yaşındaki çocuğa çarpma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Minibüsün 5 yaşındaki çocuğa çarpma anına ait görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 09:43 | Son Güncelleme

Bursa'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdürrezzak D.'ye (5), minibüs çarptı. Çocuğun yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Minibüsün 5 yaşındaki çocuğa çarpma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Kaza, geçen salı günü İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdürrezak D.’ye çarptı. Yaralanan, kısa süre sonra yerden kalkıp, kaldırıma çıktı. Minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Abdürrezzak D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan minibüs sürücüsünü bulmak için araştırma başlattı.

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KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Abdürrezzak D.’ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı, minibüsün çarpması ve çocuğun yaralı olduğu halde ayağa kalkıp, yürümesi görülüyor.

(DHA)

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