Minibüsün altına girip boğazına bıçak dayadı

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi Armutlu İş Merkezi'nin zemin katında annesi Nevin Ç. ile birlikte çay ocağını işleten Şevket Ozan G., iş yerine gelen kimliği belirsiz 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar bellerinden çıkardıkları bıçaklarla Şevket Ozan G.’yi iş merkezinin içerisinde kovalamaya başladı.

ATAR DAMARINDAN BIÇAKLANDI

İş merkezinin birinci katındaki tuvalete kaçan Şevket Ozan G.’yi yakalayan şahıslar, sağ kasığından bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesinin atar damara gelmesi nedeniyle aşırı derecede kan kaybettiği için durumu ağır olan Şevket Ozan G., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

MİNBÜSÜN ALTINA GİRİP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Polis, yaptığı çalışma sonucu bıçaklama olayı gerçekleştiren iki zanlının eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı takip sonucu şahıslardan ismi Cihat C., olduğu öğrenilen zanlıyı Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Mahalleyi ablukaya alan ekiplerle bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, kaçamayacağını anlayınca park halindeki minibüsün altına girerek boğazına bıçak dayadı. Bunun üzerine tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekibi istendi.