Minibüsün altına kalan kadın hayatını kaybetti

Zonguldak’ta yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yolcu taşımacılığı yapan 67 M 231 plakalı minibüs sürücüsü kent merkezinde belediye otobüs durakları önünde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Gülser Güney’e (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Minibüsün altına kalan kadının imdadına vatandaşlar koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kadına olay yerinde kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

