HABER

Minibüsün altına kalan kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 19:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, yolcu taşımacılığı yapan 67 M 231 plakalı minibüs sürücüsü kent merkezinde belediye otobüs durakları önünde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Gülser Güney’e (69) çarptı.

Zonguldak’ta yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, yolcu taşımacılığı yapan 67 M 231 plakalı minibüs sürücüsü kent merkezinde belediye otobüs durakları önünde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Gülser Güney’e (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Minibüsün altına kalan kadının imdadına vatandaşlar koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kadına olay yerinde kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlarAkılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlar
Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül olduÇanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu
Ormanlık alanda gezintiye çıktı, 2 gündür kayıpOrmanlık alanda gezintiye çıktı, 2 gündür kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Elazığ’dan dünya pazarına!

Elazığ’dan dünya pazarına!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.