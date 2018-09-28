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Minibüsün altında kalan Afganistan uyruklu çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 23:16 | Son Güncelleme

Minibüsün altında kalan Afganistan uyruklu çocuk öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen trafik kazasında Afganistan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Özgür Sokak'ta Afganistan uyruklu 4 yaşındaki N.A, yolun karşısına geçmek istediği sırada S.E'nin kullandığı 34 UY 9887 plakalı minibüsün altına kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afgan Çocuk giresun ölüm

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