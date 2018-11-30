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Minibüsün altında kalan kadını itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 17:54 | Son Güncelleme

MALATYA'da, sürücüsünün park etmek için geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan Yasemin Akdağ, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, sürücüsünün park etmek için geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan Yasemin Akdağ, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzhan Ç., yönetimindeki 44 S 0705 plakalı servis minibüsünü park ederken, geri manevra yaptı. Ardından çığlık duyunca aracını durdurdu. Minibüsten inen sürücü, aracın altında kalan Yasemin Akdağ'yı fark etti. Sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın altın kalan Akdağ'ı çıkardı. Yaralı kadın, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Oğuzhan Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

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