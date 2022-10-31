Minibüsün altında metrelerce sürüklenen işçi hayatını kaybetti

Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Hasanpaşa mahallesine yolcu taşıyan sürücü Adnan Türk(58) yönetimindeki 16 AHR 586 plakalı minibüs, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde asfaltlama yapan taşeron firmanın sürücüleri yönlendirme işini yapan işçi Hakan Bulut(23)’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, altına aldığı işçiyi 20 metre sürükledi. Kaza sonucu ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

