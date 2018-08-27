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Minibüsün arkasına bağlı yolculuğa büyük tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:49 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kadını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüsünü çekti.

Minibüsün arkasına bağlı yolculuğa büyük tepki

Ramazan SARICI/ORTA (Çankırı), (DHA) - ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kadını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüsünü çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüyü izleyenler, minibüs sürücüsüne tepki gösterdi.
Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasına bağlı kadını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen kadının bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, zaman zaman başını hareket ettiren kadının, minibüsün arkasına bağlı olarak uzun süre seyahet ettiği görülüyor. Sürücünün ve kadının kimliği ile nereye seyahat ettiği bilinmiyor.

FOTOĞRAFLI

Minibüsün arkasına bağlı yolculuğa büyük tepkiMinibüsün arkasına bağlı yolculuğa büyük tepkiMinibüsün arkasına bağlı yolculuğa büyük tepkiMinibüsün arkasına bağlı yolculuğa büyük tepki

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