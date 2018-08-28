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Minibüsün arkasına bağlı yolculukta sürücüye gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 13:25 | Son Güncelleme

ADLİ KONROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, 13 yaşındaki kızı F.K.'yi seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı yolculuk ettiren İdis K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, 13 yaşındaki kızı F.K.'yi seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı yolculuk ettiren İdis K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya başta olmak üzere basın kuruluşlarında görüntülerin yayılması üzerine tepkilerin oluşması üzerine Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İdris K. gözaltına alındı. Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İdris K.'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlendi. Dün akşam saatlerinde Orta İlçesi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü İdris K., Orta ilçesinde adliye olmadığı için Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla buradaki adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan İdris K., buradaki savunmasında, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.
Mahkeme trafiği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan İdris K., daha sonra jandarma tarafından Orta ilçesine getirildi.

Ramazan SARICI/ŞABANÖZÜ (Çankırı), (DHA)

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