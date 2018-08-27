Minibüsün arkasına iple bağlanıp taşınan kadının görüntüsü

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinin Belediye Başkanı Kadir Dede, bir kadının minibüsün arkasına iple bağlanarak taşınmasının yer aldığı görüntülere ilişkin, "Bu olayı yapan kişilerin beldemizle ilgisi yoktur." dedi.
Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kadının minibüsün arkasına yerleştirilen aparata iple bağlanarak taşındığını hatırlattı.
Çıkan haberlerde, "Görüntünün Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde çekildiğinin" iddia edildiğini dile getiren Dede, "Bu aracın kesinlikle beldemizle ilgisi yoktur. Beldemizde bu tür insanlık dışı davranışları yapacak kimse yok. Bizim tahminimiz bu yolu kullanan yabancı kişiler tarafından bu insanlık dışı davranışın yapıldığı yönünde." diye konuştu.
Jandarmayla bu konuyu görüştüğünü aktaran Dede, şunları kaydetti:
"İlçemizin adının böyle bir konuyla anılması bizleri derinden üzdü. Bu olayı yapan kişilerin beldemizle ilgisi yoktur. Konunun bir an önce açığa çıkartılıp beldemizin bu olayla hiçbir ilgisinin olmadığını kanıtlamak istiyoruz. Gerekli görüşmeleri yaptık. Jandarma plaka üzerinden aracı tespit etmeye çalışıyor."
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