HABER

Minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, esnaflık yapan  Garip Ergin'in park halindeki minibüsü kundaklandı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, esnaflık yapan Garip Ergin'in park halindeki minibüsü kundaklandı. Polis, minibüsün kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Minibüsün kundaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Gazipaşa’da fırın ve pastane işletmecisi Garip Ergin'in, Yeni Mahalle’deki evi ve iş yerinin bulunduğu binanın önüne park ettiği minibüsü, 21 Ekim saat 04.30 sıralarında kundaklandı. Alev alev yanan minibüs, gelen alarm sesleri üzerine dışarı çıkan Garip Ergin, aracının yandığını gördü.
Garip Ergin’in ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Z.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.
KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, minibüsü ateşe vermeye çalıştığı, birkaç denemenin ardından başarısız olunca yeniden gelerek, aracı yaktığı anlar yer aldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Gaziden duygulandıran sözler!Gaziden duygulandıran sözler!
Soma ve Ermenekli madencilere tazminat sözüSoma ve Ermenekli madencilere tazminat sözü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziden duygulandıran sözler!

Gaziden duygulandıran sözler!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

Kod adı Fevzi mi? Mahkemede bunları söyledi

Kod adı Fevzi mi? Mahkemede bunları söyledi

Çikolata fabrikasında feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

MSB paylaştı! Asker böyle imha etti

MSB paylaştı! Asker böyle imha etti

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.