Minibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitiren Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer’in (49) öğrencilerine yazdığı son mesaj yürekleri burktu. Koçer, mesajında ‘Size görev verdiğim sunumları sınavdan sonra istiyorum sevgili gençler. Hazırlanın, süper bir proje olacak’ ifadeleri yer verdi. Öğrencileri, son mesajını paylaştıkları öğretmenlerinin ölümünün üzüntüsünü yaşıyor.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay ile aynı okuldaki Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer'e, K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı minibüs çarptı. Çarpmayla yola savrulan Özay ve Koçer, yaralandı. Çevredekilerin, ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Minibüs sürücüsü, K.E.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazada ağır yaralanan öğretmen Nazan Koçer, Rize Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Marife Özay’ın ise tedavisi sürüyor.