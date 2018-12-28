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Minibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

VATANDAŞLARDAN 'ÖLÜM YOLU'NA TEPKİ Rize'de, 'Ölüm yolu' diye adlandırılan yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay (46) yaralandı, Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer (49) ise hayatını kaybetti.

VATANDAŞLARDAN 'ÖLÜM YOLU'NA TEPKİ
Rize'de, 'Ölüm yolu' diye adlandırılan yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay (46) yaralandı, Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer (49) ise hayatını kaybetti. Bu yolda, 18 Aralık'ta Sabire Öksüz (37) ile Melisa Öksüz'e (10), yol trafiğe kapalıyken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği yolda önlem alınmasını isteyen vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

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