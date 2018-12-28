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Minibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmenin son paylaşımı duygulandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 10:52 | Son Güncelleme

RİZE'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitiren Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer’in (49) öğrencilerine yazdığı son mesaj yürekleri burktu.

Minibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmenin son paylaşımı duygulandırdı

Aytekin KALENDER/ RİZE, (DHA)- RİZE'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitiren Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer’in (49) öğrencilerine yazdığı son mesaj yürekleri burktu. Koçer, mesajında ‘Size görev verdiğim sunumları sınavdan sonra istiyorum sevgili gençler. Hazırlanın, süper bir proje olacak’ ifadeleri yer verdi. Öğrencileri, son mesajını paylaştıkları öğretmenlerinin ölümünün üzüntüsünü yaşıyor.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay ile aynı okuldaki Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer'e, K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı minibüs çarptı. Çarpmayla yola savrulan Özay ve Koçer, yaralandı. Çevredekilerin, ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Minibüs sürücüsü, K.E.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazada ağır yaralanan öğretmen Nazan Koçer, Rize Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Marife Özay’ın ise tedavisi sürüyor.
SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU
Minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren öğretmeni Nazan Koçer’in öğrencilerine yazdığı son mesaj duygulandırdı. Koçer, mesajında ‘Size görev verdiğim sunumları sınavdan sonra istiyorum sevgili gençler. Hazırlanın, süper bir proje olacak’ ifadelerini yer verdi. Öğrencileri, son mesajını paylaştıkları öğretmenlerinin ölümünün üzüntüsünü yaşıyor. Öğrencileri,“Süper proje olacaktı, melek hocam. Mekanın cennet olsun” paylaşımlarında bulundu.
ÖLÜM YOLU
Aynı yolda, geçen 18 Aralık'ta Sabire Öksüz (37) ile okula götürdüğü kızı Melisa Öksüz'e (10), yol trafiğe kapalıyken hafriyat kamyonu çarptı. Kazada anne- kız yaşamını yitirirken, birçok kişi, sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği yolda önlem alınmasını talep etti. Vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı, ‘Ölüm yolu’ olarak adlandırıyor.

FOTOĞRAFLI

Minibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmenin son paylaşımı duygulandırdıMinibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmenin son paylaşımı duygulandırdıMinibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmenin son paylaşımı duygulandırdıMinibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmenin son paylaşımı duygulandırdı

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