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Minibüsün çarptığı 'ayı' telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 01:09 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, aniden yola çıkan ayıya minibüs çarptı.

Minibüsün çarptığı 'ayı' telef oldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, aniden yola çıkan ayıya minibüs çarptı. Telef olan ayı, çevredekiler tarafından yoldan kaldırıldı.
Kaza saat 23.45 sıralarında, Sivas Erzincan karayolu Göydün Köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Nevşehir'e istikametine giden Nuri Vural yönetimindeki 50 LG 779 plakalı minibüs, aniden yola çıkan ayıya çarptı. Kaza sonrası minibüsü durduran sürücü Vural, neye çarptığına bakmak için döndüğünde ayı olduğunu fark edince korkarak olay yerinden uzaklaştı. Vural, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklaştıktan sonra aracını durdurarak polise haber verdi. Telef olan ayı çevredekiler tarafından yol kenarına alındı. Minibüste ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Minibüsün çarptığı 'ayı' telef olduMinibüsün çarptığı 'ayı' telef olduMinibüsün çarptığı 'ayı' telef oldu

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