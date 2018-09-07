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Minibüsün çarptığı ayı telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 04:00 | Son Güncelleme

Minibüsün çarptığı ayı telef oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde minibüsün çarptığı ayı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Nuri Vural yönetimindeki 50 LG 779 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Gökdin köyü mevkisinde yola aniden çıkan ayıya çarptı. Ayı, olay yerinde telef oldu.

Telef olan ayı vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı.

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ayı Sivas

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