SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde minibüsün çarptığı ayı telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Nuri Vural yönetimindeki 50 LG 779 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Gökdin köyü mevkisinde yola aniden çıkan ayıya çarptı. Ayı, olay yerinde telef oldu.
Telef olan ayı vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı.
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