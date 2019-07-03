HABER

Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde aniden yola çıkan ve minibüsün çarpması sonucu yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam ilçe merkezinden geçen D-975 uluslararası karayolunda meydana geldi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde aniden yola çıkan ve minibüsün çarpması sonucu yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam ilçe merkezinden geçen D-975 uluslararası karayolunda meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 34 DE 8163 plakalı minibüs, Çaldıran ilçe merkezine doğru seyir halindeyken yola koşar adımlarla çıkan Gökmen Yalçınkaya’ya (11) çarptı. Yaralanan Yalçınkaya, minibüs sürücüsü tarafından götürüldüğü Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü A.Ç. ise yaralı çocuğu hastaneye bıraktıktan sonra Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Siirt'te PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildiSiirt'te PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi
Edirne'de, lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandıEdirne'de, lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.