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Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 16:34 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde okul dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin-Midyat karayolu Çatalözü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde okul dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin-Midyat karayolu Çatalözü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Beyazsu İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Güler (8) okul dönüşünde yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir minibüsün çarpması sonucu yere düştü. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Güler’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, kazanın duyulması üzerine Nusaybin Devlet Hastanesine gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve şube müdürleri Mehmet Emin Çetin ile Abdurrahman Keleş, jandarma ve sağlık ekiplerinden kazayla ilgili bilgi aldı.

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