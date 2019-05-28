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Minibüsün çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 22:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'de dondurma aldıktan sonra yakındaki evine gitmek için karşıya geçmeye çalışan ve bu sırada minibüs çarpan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

KOCAELİ (AA - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, minibüsün çarptığı çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.B.B'nin kullandığı 41 ABV 215 plakalı minibüs, Tütünçiftlik Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi'nde dondurma aldıktan sonra 50 metre mesafedeki evine gitmek üzere karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki Alperen Akgül'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Minik Alperen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Ömer ve Semra Akgül çifti, çocuklarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

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