Minibüsün çarptığı engelli öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan işitme engelli Murat Özdemir (48), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. İrfan Yıldıran (45) yönetimindeki 51 KM 391 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Özdemir'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Özdemir'in ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Yıldıran ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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