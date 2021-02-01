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Minibüsün çarptığı genç yaralandı

01.02.2021 22:08 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen gence minibüs çarptı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen gence minibüs çarptı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-İstanbul karayolu Göl Yolu Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa istikametinden Yalova istikametine gitmekte olan Hüseyin K. (59) idaresindeki 38 RR 866 plakalı minibüs, ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Atalay Güleç’e (29) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan Güleç yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.
Minibüs sürücüsü Hüseyin K., kavşakta kendisine yeşil ışık yandığı esnada şahsın ana yola aniden çıkarak karşıya geçmek istediğini, şahsı son anda fark ettiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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