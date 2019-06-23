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Minibüsün çarptığı Gülçin, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 12:44 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmek isteyen Gülçin Aslan (9), minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Kaza, dün akşam saatlerinde, Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi.

Minibüsün çarptığı Gülçin, hastanede öldü

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmek isteyen Gülçin Aslan (9), minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. H.D.'nin kullandığı 27 S 3335 plakalı minibüs, iddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Gülçin Aslan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Gülçin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gülçin Aslan'ın cenazesi, buradaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan kazanın ardından minibüs sürücüsü H.D., polis ekiplerine teslim oldu.

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