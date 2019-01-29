Minibüsün çarptığı kadın feci şekilde can verdi

İzmir’in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, minibüsün çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, H.G.’nin kullandığı 35 S 87266 plakalı servis minibüsü, Balçova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Gökhasan’a (37) hızla çarptı. Olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gökhasan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sürücü H.G. ise Balçova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

