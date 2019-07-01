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Minibüsün çarptığı kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de önündeki halk otobüsünü sollayan özel bir şirkete ait minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

Minibüsün çarptığı kadın yaralandı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de önündeki halk otobüsünü sollayan özel bir şirkete ait minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.30 sıralarında İçerenöy Mahallesi'nde Karslı Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 34 RC 7860 plakalı minibüsün sürücüsü Salih K. arkasında durduğu yolcu indiren halk otobüsünün hareketini beklemeyerek sollama yaptı. Minibüs, otobüsü geçip, sağ şeride geçeceği sırada ise karşıdan karşıya geçmekte olan Yasemin Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla yerde yatan kadını sedyeyle ambulansa taşıdı. Yaralı kadın Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaşanan kazayı gören bir kişi “Kadın karşıya geçerken, ters şeritten geçen aracın altında kaldı. Herhalde omzunda ya da kolunda kırıklar var.” dedi.

(FOTOĞRAF)

Minibüsün çarptığı kadın yaralandıMinibüsün çarptığı kadın yaralandıMinibüsün çarptığı kadın yaralandı

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