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Minibüsün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 21:29 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iddiaya göre aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Alperen Akgül'e minibüs çarptı.

Minibüsün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iddiaya göre aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Alperen Akgül'e minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Körfez Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. H.B.B. yönetimindeki 41 ABV 215 plakalı minibüs, iddiaya göre kaldırımdan bir anda yola fırlayan Alperen Akgül'e çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından darbe alan küçük çocuğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Alperen Akgül, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Semra ve Ömer Akgül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Alperen Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri minibüs sürücüsü H.B.B.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Minibüsün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybettiMinibüsün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

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