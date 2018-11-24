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Minibüsün çarptığı mahkum öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki kazada hayatını kaybeden kişinin cezaevinden firar ettiği ileri sürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüsün çarptığı mahkum hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza Muratlı-Tekirdağ karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö'ye (46) K.U'nın kullandığı 59 S 0385 plakalı minibüs çarptı.

Ağır yaralanan M.Ö, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.Ö, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dolandırıcılıktan suçundan Muratlı Açık Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan M.Ö'nün sabah saatlerinde firar ettiği ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi firari Kaza Tekirdağ

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