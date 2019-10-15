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Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Dinler (34) yaralandı.

Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Dinler (34) yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi 7 Eylül Caddesi ile Şehit Oğuz Erbay Sokağı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kasksız sürücü Mehmet Ali Dinler yönetimindeki 45 ZB 9338 plakalı motosiklete kavşakta Bülent Erol'un (53) kullandığı 45 ABN 206 plakalı minibüs çarptı. Motosikletinden savrularak yere düşen Dinler, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Dinler, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dinler'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandıMinibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandıMinibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandıMinibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

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