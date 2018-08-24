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Minibüsün çarptığı motosikletli 3 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 17:45 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te bayramın birinci günü minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Halil İbrahim Demir (21), hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Minibüsün çarptığı motosikletli 3 gün sonra öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bayramın birinci günü minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Halil İbrahim Demir (21), hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan salı günü Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Halil İbrahim Demir'in kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletten yola savrulan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demir, doktorların müdahalesine karşın bugün yaşamını yitirdi. Halil İbrahim Demir'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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