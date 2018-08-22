HABER

Minibüsün çarptığı motosikletteki engelli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, minibüsün çarptığı akülü motosikleti kullanan bedensel engelli Mustafa Uğur (78), yaşamını yitirdi.

Minibüsün çarptığı motosikletteki engelli öldü

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, minibüsün çarptığı akülü motosikleti kullanan bedensel engelli Mustafa Uğur (78), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, önünde ilerleyen Mustafa Uğur'un kullandığı engelli plakalı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan ve çağrılan ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğur, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mustafa Uğur'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınızNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Uzman çavuş, evinde ölü bulunduUzman çavuş, evinde ölü bulundu
Kazada yaralandı, cep telefonunun bulunmasını istediKazada yaralandı, cep telefonunun bulunmasını istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!

Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.