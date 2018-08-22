Minibüsün çarptığı motosikletteki engelli öldü

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, minibüsün çarptığı akülü motosikleti kullanan bedensel engelli Mustafa Uğur (78), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, önünde ilerleyen Mustafa Uğur'un kullandığı engelli plakalı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan ve çağrılan ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğur, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mustafa Uğur'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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