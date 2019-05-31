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Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 23:13 | Son Güncelleme

Kırıkkale-Kayseri karayolunda emniyet şeridinde beklerken bir minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü.

Kırıkkale-Kayseri karayolunda emniyet şeridinde beklerken bir minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza; Kırıkkale-Kayseri Karayolu’nun 21. kilometresindeki Cankurtaran köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömür Y. idaresindeki 38 FY 271 minibüsün kontrolden çıkması sonucu emniyet şeridine park halinde bekleyen Harun Ç.’nin kullandığı 34 GU 8708 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle 38 FY 271 plakalı otomobil su kanalına düştü.
Kazada sürücü Ömür Y., (46) ile yolculardan; Gülizar Ç., Elif Elara Ç., (18) Harun Ç., (47) İnci Selina Ç. (16) ve Ece Beray Ç. (15) yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gülizar Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Karayolunda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazalı araçların olay yerinden kalkmasının ardından trafiğin akışı polis kontrolünde sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u karşılamak üzere Keskin ilçesine giderken olay yerinde duran Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı trafik polislerinden kazayla ilgili bilgi aldı.

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Minibüsün çarptığı otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı
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