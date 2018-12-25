Minibüsün çarptığı Seldanur öldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Seldanur Tekdemir, minibüsün çarpması sonucu öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerindeki Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Seldanur Tekdemir'e, Sami As yönetimindeki 59 M 7171 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Minibüsün altında kalan Tekdemir, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Tekdemir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, minibüs sürücüsü Sami As'ı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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