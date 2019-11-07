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Minibüsün kaza anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yolcu minibüsü devrildi, kazada biri çocuk 10 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta yolcu minibüsü devrildi, kazada biri çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza anı iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ta yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsü refüje çarparak devrildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan yolculardan 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ta kent merkezinde Asma Mahallesi kent merkezi arası yolcu taşımacılığı yapan Hasan K., idaresinde 67 M 0248 minibüse karşıdan gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GA 3880 plakalı araç yandan çaptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücü refüje çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre minibüs sürücüsü Hasan K. ve araçta bulunan yolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar araç içinde bulunan yaralılar müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yaralılarını sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen minibüsün trafiğe kapalı alana geldiği bu sırada karşı yönden gelen hafif ticari aracın da ana yola çıkmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada da kaza meydana geldiği görülürken kontrolden çıkan minibüsün kaldırıma çarparak devrildiği görülüyor.

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