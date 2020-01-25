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  4. Minibüsün lastiği patlayınca 32 göçmeni bırakıp kaçtı

Minibüsün lastiği patlayınca 32 göçmeni bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde göçmenleri kaçırmak isteyen panelvan minibüsün lastiği patlayınca, sürücü aracı bırakıp kaçtı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde göçmenleri kaçırmak isteyen panelvan minibüsün lastiği patlayınca, sürücü aracı bırakıp kaçtı. Dondurucu soğukta yol ortasında kalan göçmenlerin imdadına jandarma yetişti.
Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla göçmen taşıyan bir panelvan minibüsün Malkara - Şarköy yolu üzeri Ballı Mahallesi mevkiinde lastiği patladı. Şoför, aracı bırakıp kaçarken kaçak göçmenler ise eksi 3 dereceyi bulan dondurucu soğukta yaya olarak yoluna devam etmek zorunda kaldı. Tarla kenarında bekleyen kaçak göçmenleri gören vatandaşlar jandarmaya bildirdi.
Soğuk havada zor anlar yaşayan Afgan ve Pakistan uyruklu 32 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince karakola götürüldü. Kaçan şoförün yakalanması için çalışmalar sürerken, kaçak göçmenler is sağlık kontrollerinin Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Öte yandan göçmenler, Malkara İlçe Jandarma ekiplerine şefkatli davranışından dolayı teşekkür etti.

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