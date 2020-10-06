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Minibüsün otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 21:04 | Son Güncelleme

Aksaray’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, 3 Ekim tarihinde Aksaray Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana geldi.

Aksaray’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Ekim tarihinde Aksaray Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’nden Yavuz Sultan Selim Mahallesi istikametine çıkış yapan Nazım T. (33) idaresindeki 68 BR 032 plakalı Ford marka servis minibüsü, yoldan ana yola çıkan Bülent A. (43) yönetimindeki 68 DA 920 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle minibüs aydınlatma direğine çaparak dururken, otomobilde refüje çıktı. Otomobilin sol arka tekerinin koptuğu kazada sürücüler ve minibüste bulunan Sayed A. (40), Haluk Doğan C. (23), Razık A. (35) ve Soner K. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin yoldan ana yola çıktığı ve minibüsün hızla vurduğu görülüyor.

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